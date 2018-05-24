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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 07:42 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:42

أفادت وسائل اعلام أميركية أنه من المتوقع ان يسلّم المنتج هارفي واينستين نفسه للسلطات في نيويورك الجمعة بعد تحقيقات استمرت أشهرا في ادعاءات بارتكابه إساءات جنسية ضد عدد كبير من النساء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين في الشرطة لم تسمّهم إن واينستين يعتزم تسليم نفسه صباح الجمعة. ورفض محامي واينستين الذي اتصلت به فرانس برس التعليق على الموضوع الخميس.

ويحقّق مدعي عام منطقة مانهاتن وشرطة نيويورك منذ أشهر بقضايا ضد واينستين.

ويواجه واينستين تهماً متعلّقة بمدّعية واحدة على الاقل هي لوسيا ايفانز التي زعمت ان المنتج الكبير أجبرها على القيام بأفعال جنسية عام 2004، وفق صحيفة نيويورك ديلي.

ولم يرد مكتب الادعاء في مانهاتن على الفور على طلب فرانس برس للتعليق.

وبدأت مكانة واينستين كأحد أهم منتجي هوليوود بالتداعي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ظهور مقالات في صحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "نيويوركر" حول امعانه في ارتكاب اساءات جنسية على مدى سنوات طويلة ما أدى الى اطلاق حملة ضد التحرش الجنسي في الولايات المتحدة بأسرها ودول عديدة أخرى.

واتهمت أكثر من 100 امرأة المنتج البالغ 66 عاما بالقيام بممارسات غير لائقة معهن يعود بعضها 40 عاما الى الوراء وتتنوع بين التحرش والاعتداء وصولا الى الاغتصاب.

وخضع واينستين المتزوج مرتين والأب لخمسة أبناء لتحقيقات من قبل الشرطة الأميركية وكذلك البريطانية، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه في أي من الادعاءات ضده. وهو ينفى إرغام النساء على ممارسات جنسية، كما أفادت تقارير انه يتعالج من الادمان على الجنس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب