هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 10:40 ص

ناخبة تايلاندية تدلي بصوتها في الانتخابات التشريعية في مركز اقتراع في بانكوك في 24 آذار/مارس 2019.

حل الحزب الحاكم المقرب من المجلس العسكري في تايلاند الاحد في الطليعة في أول انتخابات تشريعية في المملكة منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب في 2014 ما سيمنح العسكر فرصة السيطرة على الحكومة.

وبحسب نتائج أولية ، بعد فرز 90 بالمئة من البطاقات الانتخابية، منح أكثر من 7,3 ملايين ناخب أصواتهم، للحزب الحاكم "بيلانغ براشارات"، في حين حصل أكبر احزاب المعارضة "بويا تاي (من اجل التايلنديين)" على 6,8 ملايين صوت، بحسب اللجنة الانتخابية.

لكن عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب لن يعلن الا صباح الاثنين حيث ان التصويت الشعبي لا يشير الا الى توجه عام في حين تسند المقاعد ال 500 في البرلمان وفق نظام انتخابي معقد.

وللوهلة الاولى يبدو ان النتائج الاولية تشير الى هزيمة لحزب "بوبا تاي" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق تاسكين شينواترا الذي فاز حتى الآن بكافة الانتخابات الوطنية منذ نحو عشرين عاما.

لكن التحالفات بين الاحزاب يمكن أن تغير المشهد. وجاءت المفاجاة في هذا الاقتراع من حزب المعارضة الجديد "فيوتشر فوروود" الذي يجد شعبية بين الشباب حيث حصل على أكثر من خمسة ملايين صوت.

وقد يجد مؤسس الحزب الملياردير الاربعيني تاناترون جوانغرونغراونكيت نفسه يتولى دورا محوريا وسط التحالفات. وقال مساء الاحد "نحن لا نعرف حتى الان مع أي حزب سنتحالف". وقال ان مراقبيه لم يلحظوا الا "مخالفات بسيطة".

ومنذ سنوات تشهد تايلاند انقساما عميقا بين مؤيدي اسرة شيناواترا "الحمر"، ونخبة محافظة مؤيدة للجيش "الصفر" تقدم نفسها على انها ضمانة للاستقرار وحامية للملكية.

ومساء السبت أضفى بيان الملك ماها فاجيرالونغكورن، غير المسبوق في تاريخ البلاد عشية الانتخابات والذي بثته القنوات التلفزيونية مرارا ، مزيدا من الإثارة على الانتخابات.

وقد تضمّن البيان الملكي عبارات استخدمها الملك الراحل بوميبول أدولياديج عندما دعا في عام 1969 الشعب إلى "دعم الأخيار لحكم المجتمع والسيطرة على الأشرار" لمنعهم من "خلق الفوضى". ودعا الملك الشعب إلى "تذكّر وإدراك" فحوى عبارات والده الذي توفي في عام 2016.

وتوجه الناخبون بكثافة الى مكاتب الاقتراع.

وقال واسا انوبانت (طبيب 28 عاما) "منذ خمس سنوات لم نتمكن من التقرير بأنفسنا (..) وهذه اللحظة مهمة جدا لبلادنا".

ويأتي بيان الملك فاجيرالونغكورن بعد أقل من شهرين من نسف قرار ملكي ترشيح حزب مرتبط برئيس الوزراء السابق الملياردير شيناواترا شقيقته الأميرة أوبولراتانا لرئاسة الحكومة.

وكان انقلاب أطاح في عام 2006 تاكسين شيناواترا الذي اختار بعد عامين المنفى، علما أن الأحزاب المؤيدة له فازت بكافة الانتخابات التي شهدتها تايلاند مذّاك.

والجمعة حلّت أوبولراتانا ضيف شرف على حفل زفاف ابنة تاكسين شيناواترا الذي اقيم في هونغ كونغ وسرعان ما انتشرت صور لها وهي تعانق الملياردير التايلاندي مبتسمة.

-مجلس شيوخ بيد الجيش-

وتحد قواعد انتخابية جديدة من فرص تمكن حزب واحد من الفوز باغلبية برلمانية مريحة. بحسب مراقبين أبدوا تخوفا من حدوث "مأزق" سياسي بسبب ذلك.

لكن المجلس العسكري الذي وضع سياسات تعويض للمزارعين وكبار السن لنيل أصواتهم، يسعى للحفاظ على سلطته.

ومنح برايات شان اوشا رئيس المجلس العسكري نفسه أفضلية مريحة مع دستور تم اعتماده في 2016 يمنح العسكريين سلطة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ال 250.

ويكفي الحزب الحاكم فالانغ براشارات المقرب من المجلس العسكري الحصول على 126 مقعدا من مقاعد مجلس النواب ال 500 ليضمن استمرار حكمه البلاد.

في المقابل تحتاج الاحزاب الاخرى واولها حزب "بويا تاي" إلى الفوز بـ376 مقعدا في مجلس النواب للحصول على الغالبية المطلقة، وهو أمر شبه مستحيل من دون تشكيل تحالفات معقّدة مع أحزاب مؤيدة للديموقراطية.

وحزب "بويا تاي" يملك شعبية كبيرة في المناطق الريفية والفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها، وفاز بكافة الانتخابات منذ 2001 لكنه يفتقد نجومه السياسيين بعدم ترشح الثنائي شيناواترا في هذه الانتخابات اللذين اطيح بهما في انقلابين عسكريين في 2006 و2014 ويعيشان حاليا في المنفى للافلات من ملاحقات قضائية يعتبرانها سياسية.

كما خسر هذا الحزب حليفه حزب "تاي راكسات شارت" الذي حلته في شباط/فبراير المحكمة الدستورية ومنعت قياداته من ممارسة السياسة لعشر سنوات.

وقد تمت ادانتهم بتهمة القيام باعمال "مناهضة للملكية" وذلك بعد اقتراحهم لشقيقة الملك الاميرة اوبولراتانا مرشحة لمنصب رئيسة الوزراء.

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