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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 04:01 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:01

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في 21 أيلول/سبتمبر 2018 قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة (afp_tickers)