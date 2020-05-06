هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 04:33 ص

تلاميذ يدخلون صفوفهم للمرة الأولى منذ أشهر في ووهان الصينية في 6 أيار/مايو 2020

عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس كورونا المستجد، إلى صفوفهم الأربعاء، التي دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، وبعد عبورهم واحداً تلو الآخر أمام ماسحات حرارية لقياس حرارة الجسم.

وللمرة الأولى منذ أغلقت مدينتهم كاملةً في كانون الثاني/يناير، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسةًَ الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية.

وكتب أحد المستخدمين على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، الذي يشبه موقع "تويتر" العالمي "المدرسة فتحت أخيراً!".

وتابع "هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بالسعادة للعودة إلى المدرسة، رغم أن عليّ الخضوع للامتحان الشهري في الثامن" من أيار/مايو.

وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متراً، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بعد.

وتشكل العودة إلى المدارس الأربعاء آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوباي.

وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

وشمل إجراء العودة إلى المدرسة فقط الطلاب الأكبر سناً في المرحلة النهائية المهنية والثانوية، إذ عليهم الاستعداد لامتحان حاسم يقرر مصير دخولهم إلى الجامعة.

ولم تحدد السلطات مواعيد عودة تلاميذ المراحل الأخرى إلى صفوفهم، لكن بعض البلدات سمحت لهم باستئناف الدراسة.

- فحوص مسبقة -

وقال المسؤولون في ووهان إن على الطلاب والمعلمين جميعاً أن يكونوا خضعوا لفحص مسبق لفيروس كورونا المستجد قبل أن يعودوا إلى الصفوف، وأن المنشآت التعليمية جميعها يجب أن تخضع لعملية تعقيم وتنظيف مسبقة.

واستعداداً لفتح الأبواب، قامت بعض المدارس بإبعاد المقاعد عن بعضها وحضرت الصفوف بشكل تتسع فيه لعدد أقل من الطلاب، وفق الإعلام المحلي.

وعلى مداخل المدارس، كانت الماسحات الحرارية بانتظار التلاميذ، ولم يسمح لمن سجل ارتفاعاً بالحرارة الدخول إلى المؤسسة.

وأشارت صحيفة "شاينا ديلي" الرسمية إلى أن بعض إدارات المدارس نظمت مواعيد وصول متعاقبة للطلاب والأساتذة.

وشوهد عناصر الشرطة المسلحة خارج مداخل مدرسة ووهان رقم 17 المتوسطة، كما أمام مدارس أخرى في كافة أنحاء مقاطعة هوباي.

وبدأت المدارس في مناطق أخرى في الصين بفتح أبوابها تدريجياً منذ الشهر الماضي، بعد إغلاقها منذ كانون الثاني/يناير، واقتصار التدريس على الانترنت، فيما سمحت بكين وشنغهاي بعودة بعض الطلاب الأسبوع الماضي.

وتعود أبرز مدن الصين إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، بعد أشهر من القيود الصارمة وإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد بهدف السيطرة على تفشي الفيروس.

وفي الأشهر الأخيرة، تراجع عدد الإصابات في البلاد، ولم تسجل أي حالة جديدة في مقاطعة هوباي منذ نحو شهر.

وافتتحت الصين الشهر بعطلة من خمسة أيام، سجلت إجراء 115 مليون رحلة داخلية، خصوصاً إلى الأماكن السياحية التي بدأت فتح أبوابها، رغم تحديدها لعدد من يسمح لهم الدخول.

ويستقبل موقع "ديزني لاند" في شنغهاي الزوار اعتباراً الأسبوع المقبل، كما أعلنت الشركة الثلاثاء، لكن وسط تدابير سلامة مشددة، كقياس الحرارة والتباعد.

مع ذلك، لا يزال ممنوعاً على العديد من الأجانب دخول البلاد، إذ تعمل الصين على احتواء الإصابات المستوردة من الخارج.

وعلى الصينيين العائدين إلى بلدهم من الخارج أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك