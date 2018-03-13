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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 06:19 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:19

وزير الخارجية الاميركي المقال ريكس تليرسون يدلي يتصريح اثر اقالته من منصبه في 13 آذار/مارس 2018. (afp_tickers)