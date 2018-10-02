تمارين تركية اميركية للقيام بدوريات مشتركة في منبج السورية
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صورة لجنود اتراك يقومون بدورية قرب منبج(afp_tickers)
ذكر مسؤول أميركي الثلاثاء أن قوات من تركيا والولايات المتحدة، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، ستتدرب معا استعدادا للقيام بدوريات مشتركة في المنطقة المحيطة بمدينة منبج شمال سوريا.
وتأتي هذه الخطوة رغم تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الأشهر الأخيرة حول عدد من القضايا بينها شراء تركيا المحتمل لمنظومة دفاع جوي روسية.
ويسيطر على مدينة منبج حاليا تحالف تدعمه الولايات المتحدة تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية بعد أن كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "ارهابية" وهددت في السابق بمهاجمة المدينة.
وأدى الدعم الأميركي لهذه الوحدات إلى توتر العلاقات مع تركيا التي تخشى من ظهور منطقة كردية ذات حكم ذاتي على حدودها الجنوبية.
وبموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض التوتر، بدأت تركيا دوريات عسكرية حول منبج في حزيران/يونيو بينما قامت الولايات المتحدة بدوريات مماثلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الاميركي الكولونيل شون راين أن قوات من البلدين تتدرب معا حاليا في تركيا لتسيير دوريات مشتركة.
واضاف ان قوات البلدين تدرس حاليا الاتصالات وقواعد الاشتباك والتدريب الطبي.
وفي آب/اغسطس وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قانونا دفاعيا يمنع تسليم طائرات اف-35 لتركيا في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية اس-400.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب