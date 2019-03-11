هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 02:04 م

صورة من الارشيف لجنود سوفيات يدققون في الهويات عند نقطة تفتيش في ستيباناكرت في اقليم ناغورني قره باخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1989

بدأت أذربيجان الاثنين مناورات عسكرية واسعة في خطوة اعتبرتها أرمينيا استعراضا للقوة قبيل محادثات مقررة بين البلدين بشأن منطقة متنازع عليها.

ويدور نزاع مزمن بين باكو ويريفان حول اقليم ناغورني قره باخ، المنطقة الواقعة ضمن الأراضي الأذربيجانية لكن سكانها من الارمن.

ويسطير انفصاليون أرمن على الاقليم منذ حرب أسفرت عن مقتل نحو 30 ألف شخص مطلع التسعينات وانتهت بهدنة هشة عام 1994.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه "خلال التدريبات، ستنجز وحدات الجيش عدة مهام تهدف للتحضير لعملية هجومية ضد عدو تقليدي".

وسيشارك في التمارين التي تستمر خمسة أيام 10 آلاف جندي و500 دبابة ومدرعة ونحو 300 وحدة مدفعية ومنظومات قصف إضافة إلى 20 طائرة حربية، بحسب الوزارة.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأرمينية أن التدريبات "لا تساهم في ايجاد بيئة مواتية للسلام".

وتأتي التمارين قبيل اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشانيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يعد أول اتصال مباشر بين الزعيمين.

ولم يتم بعد تحديد موعد للمحادثات لكن الطرفين أعربا عن رغبة في اجرائها.

وقالت الناطقة باسم وزارة خارجية أرمينيا آنا ناغداليان لوكالة فرانس برس إن يريفان لن تقبل بأي محادثات تجري "تحت فوهة البندقية".

ورحب الوسطاء الدوليون بشأن النزاع، أي "مجموعة مينسك" التي تضم دبلوماسيين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ب"التزام" كل من باشانيان وعلييف "بعقد لقاء قريب".

وفي بيان بتاريخ الاول من اذار/مارس، شدد أعضاء "مجموعة مينسك" على "الأهمية البالغة لخفض التوتر وتهدئة الخطاب التحريضي".

ولا يزال المجتمع الدولي يعتبر قره باخ جزءا من أذربيجان ولم يعترف بها أي بلد كدولة مستقلة.

وهددت أذربيجان الغنية بالطاقة ويتجاوز حجم إنفاقها العسكري موازنة دولة أرمينيا كاملة باستعادة المنطقة بالقوة.

لكن أرمينيا المتحالفة مع موسكو تعهدت صد أي هجوم عسكري.

وكاد تبادل إطلاق نار في الاقليم عام 2016 ان يؤدي الى اندلاع الحرب مجددا.

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