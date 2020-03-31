هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2020 06:16 م

قوات امن تونسية تحاول احتواء متظاهرين ينددون بالاغلاق في احدى ضواحي العاصمة في 30 اذار/مارس 2020

مدّدت السلطات التونسية مساء الثلاثاء لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء كوفيد-19، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 نيسان/أبريل.

وكان سعيّد قال في مستهلّ اجتماع مجلس الأمن القومي إنّ "هناك أخطاء وقعت لا بدّ من تداركها"، واعداً بتلبية مطالب المحتجّين.

وأتت كلمة الرئيس بعد ساعات على تظاهر المئات، وبينهم عمال مياومون، في حيّ شعبي في العاصمة رفضاً لإجراءات الحجر الصحّي.

وقال متظاهر أمام مقر الحكومة المحليّة لحيّي المنيهلة والتضامن المهمّشين في أطراف تونس العاصمة "عن أيّ كورونا يتحدّثون؟ سنموت في أي حال. دعونا نعمل".

وأضاف عامل البناء لوكالة فرانس برس "دعوني احمل الخبز لاطفالي. لا يهمني الموت، ساسقط شهيدا".

وفي الحيين المذكورين واحياء اخرى مماثلة حيث الخدمات الصحية محدودة، يعمل عدد كبير من السكان باجر يومي، وباتوا محرومين مصدر رزقهم منذ قرار الحد من الانشطة الاقتصادية.

وقالت صبيحة التي تقيم في المنيهلة "لم أعمل منذ خمسة عشر يوما".

وكان سكان تظاهروا الاثنين مطالبين بمساعدات او بمنحهم اذنا بالتنقل، وعمد بعضهم الى إحراق اطارات وقطع طرق.

واعلن رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ في 21 اذار/مارس خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (خمسون مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الاكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.

واوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الاثنين ان المساعدات ستوزع بين 31 اذار/مارس والسادس من نيسان/ابريل، ما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة الى تسجيل اسمائهم.

وقال المسؤول المحلي عماد فرحات لفرانس برس "نواجه وباء، لكنهم يأتون الى هنا كل يوم. طلبنا من قوات الامن التدخل، ولكن لا حيلة لنا، علينا ان نستمع اليهم".

وطاول الوباء خصوصا القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، واضطر عدد كبير من المتاجر غير الرئيسية الى الاغلاق منذ 23 اذار/مارس على ان يستمر هذا الوضع حتى الرابع من نيسان/ابريل مع امكان تمديده.

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