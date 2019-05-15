هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 09:05 ص

شرطي تركي امام محكمة في اسطنبول في 28 آذار/مارس 2019 خلال محاكمة الموظف التركي في القنصلية الأميركية متين توبوز

قررت محكمة تركية الأربعاء تمديد حبس موظف تركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول متهم بالتجسس، في أحد الملفات العديدة في صلب التوترات بين أنقرة وواشنطن.

واتخذ القرار بحق متين توبوز في ختام الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 26 آذار/مارس. وقال محاميه للصحافيين إن الجلسة المقبلة في 28 حزيران/يونيو.

وأفادت مراسلة فرانس برس أن القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة جيفري هوفنير والقنصل العام الأميركية في اسطنبول جينيفير دايفيس وأسرة توبوز حضروا جلسة الأربعاء.

وأعلن هوفنير للصحافيين أمام المحكمة "لم نر أدلة ملموسة على جريمة ارتكبها متين توبوز. نكرر دعوتنا للسلطات التركية بتسوية هذا الملف بسرعة وبصورة شفافة وعادلة".

وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في القنصلية ويتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وتتهمه السلطات التركية بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتتهم السلطات التركية توبوز ب"التجسس" و"محاولة الاطاحة بالحكومة" وهو يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.

ونفى مجددا توبوز الأربعاء هذه الاتهامات مؤكدا أن الاتصالات التي أجراها مع الأشخاص الذين تقول السلطات التركية إنهم أنصار غولن، تندرج في إطار عمله وأنه كان "يطيع فقط أوامر" رؤسائه في القنصلية.

وأعلن "لم أرتكب أي جريمة. اني بريء".

وأثار توقيف توبوز في 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات.

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