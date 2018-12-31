تمديد فترة توقيف كارلوس غصن حتى 11 كانون الثاني/يناير (إعلام)

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 02:27 ص

مارة يتابعون برنامجا عن الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة نيسان لصناعة السيارات على شاشة تلفزيون في محل تجاري في طوكيو في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018

ذكرت وسائل إعلام يابانيّة أنّ رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن سيمضي بداية عام 2019 خلف القضبان بعد أن مدّدت محكمة في طوكيو الإثنين توقيفه حتّى 11 كانون الثاني/يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله للثقة.

وبحسب قناة "إن إتش كاي" ووكالة "جيجي" وصحيفة "نيكاي"، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج وقتا إضافيا ليقرر ما إذا كان سيوجه لغصن مزيدا من التهم.

والقرار الذي اتّخذته المحكمة الإثنين لا يعني أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 كانون الثاني/يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.

وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوما بعد يوم.

وأوقف غصن وأودع السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو.

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