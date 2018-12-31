تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تمديد فترة توقيف كارلوس غصن حتى 11 كانون الثاني/يناير (إعلام)

مارة يتابعون برنامجا عن الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة نيسان لصناعة السيارات على شاشة تلفزيون في محل تجاري في طوكيو في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018

(afp_tickers)

ذكرت وسائل إعلام يابانيّة أنّ رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن سيمضي بداية عام 2019 خلف القضبان بعد أن مدّدت محكمة في طوكيو الإثنين توقيفه حتّى 11 كانون الثاني/يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله للثقة.

وبحسب قناة "إن إتش كاي" ووكالة "جيجي" وصحيفة "نيكاي"، فقد وافق القاضي على طلب المدعي الذي رأى أنه يحتاج وقتا إضافيا ليقرر ما إذا كان سيوجه لغصن مزيدا من التهم.

والقرار الذي اتّخذته المحكمة الإثنين لا يعني أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 كانون الثاني/يناير أو في اليوم التالي، ذلك أنه يمكن للمدعي من الناحية النظرية أن يمدد توقيفه.

وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوما بعد يوم.

وأوقف غصن وأودع السجن على ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك