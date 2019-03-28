هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 06:32 م

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جينس ستولتنبرغ في مركزي تدريب قرب تبيليسي في 25 آذار/مارس 2019

أعلن حلف شمال الأطلسي الخميس في بيان أنه تم تمديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عامين حتى خريف 2022.

وتولى رئيس الوزراء النروجي السابق رئاسة المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 ومع اقتراب نهاية ولايته سبق ان تم تمديدها عامين حتى 2020.

وجاء في بيان أن "الحلفاء ال29 اتفقوا اليوم على تمديد الولاية لعامين إضافيين حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022".

وأعلن المسؤول البالغ ستين عاما عبر تويتر أن هذا القرار "يشرفه". وأضاف "معا سنستمر في تحديث منظمتنا".

والحلف الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيسه، يواجه تحديات عدة وخصوصا مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة النفقات العسكرية للحلفاء الأوروبيين.

ودانت المنظمة مؤخرا إعلان موسكو نشر صواريخ جديدة. وهي خطوة حملت واشنطن على الانسحاب في شباط/فبراير من معاهدة نزع الأسلحة النووية المبرمة في 1987.

وقال ستولتنبرغ في الأول من آذار/مارس خلال زيارة لصوفيا "ندعو روسيا إلى احترام معاهدة نزع الأسلحة النووية (...) في الوقت نفسه علينا أن نكون مستعدين لعالم بدون معاهدة لنزع الأسلحة النووية ومع صواريخ روسية أكثر".

وبعد أيام علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا مشاركة بلاده في المعاهدة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وتميزت ولاية ستولتبنرغ عموما بمزيد من التوتر مع روسيا بسبب ضمها للقرم في آذار/مارس 2014 والنزاع الأوكراني الذي أوقع 13 ألف قتيل خلال خمس سنوات.

ونشر الأطلسي في 2017 أربع كتائب من القوات المتعددة الجنسية في بولندا وثلاث دول أخرى في البلطيق.

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