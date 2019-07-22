هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 09:06 ص

شرطة مكافحة الشغب منتشرة في هونغ كونغ في 21 تموز/يوليو 2019

تنامت مشاعر الغضب الإثنين في هونغ كونغ غداة الهجمات العنيفة التي تعرض لها متظاهرون مؤيدون للديموقراطية على أيدي معتدين يشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية، مما أوقع عشرات الجرحى وفاقم الأزمة التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة.

وأخذت حركة الاحتجاج التي لم تتراجع منذ التاسع من حزيران/يونيو في هونغ كونغ منحى خطيرا الأحد بعد أن هجم رجال يحملون العصي والقضبان الحديدية ومضارب البيسبول على متظاهرين معادين للحكومة في طريقهم إلى منازلهم بعد تظاهرة ضخمة.

وفي مشاهد الهجمات التي وقعت في وين لونغ شمال هونغ كونغ ونشرت مباشرة على فيسبوك، صرخ محتجون في حين انهال المعتدون بالضرب على المتظاهرين والصحافيين في محطة مترو. وشوهدت آثار دماء على الأرض.

وأفادت مصادر استشفائية أن 45 شخصا جرحوا في الهجمات بينهم رجل في حالة خطرة وخمسة في وضع حرج.

وتعالت الانتقادات ضد شرطة هونغ كونغ التي اتهمت بالتأخر لأكثر من ساعة للوصول إلى المكان رغم نداءات الاغاثة التي وجهها الأشخاص الذين تعرضوا للهجمات. كما انتقدت الشرطة لعدم توقيف أي شخص في حين بقي المهاجمون في الشوارع في محيط محطة مترو يون لونغ حتى ساعات الفجر الأولى.

وأظهرت المشاهد رجالا بقمصان بيضاء يغادرون المكان في سيارات تحمل لوحات تسجيل صينية.

والنائب الديموقراطي لام شوك-تينغ الذي كان بين الجرحى وأصيب بجروح في الوجه والذراعين، انتقد رد فعل الشرطة واتهم "العصابات الاجرامية" بالوقوف وراء الهجمات.

- "همجيون" -

وقال "هذا السلوك الوحشي والعنيف ينتهك الخط الأحمر للمجتمع الحضاري في هونغ كونغ".

وأضاف ناثان لو الناشط الديموقراطي على تويتر "عندما تتعرض العصابات الإجرامية الصينية للمواطنين لا نرى قوات الشرطة. عار على الحكومة".

واتهم نواب ديموقراطيون الحكومة المحلية الموالية لبكين بغض الطرف عن هذه الهجمات. وقال ألفن يونغ "هناك عصابات إجرامية تتعرض بالضرب على سكان هونغ كونغ". وأضاف "تتصرفون وكأن شيئا لم يكن".

ودافع قائد الشرطة ستيفن لو عن قواته موضحا أن لديها الكثير من العمل مع التظاهرات العنيفة المعادية للحكومة التي نظمت على جزيرة هونغ كونغ.

وقال "لدينا نقص في العديد" واصفا اتهامات التواطؤ بين الشرطيين والعصابات الإجرامية بأنه "لا أساس لها".

وتغذي هذه الهجمات المخاوف من تدخل العصابات الإجرامية الموجودة في هونغ كونغ والصين القارية، في الأزمة السياسية.

ووين لونغ في الأراضي الجديدة قرب الحدود مع الصين حيث تحظى العصابات الإجرامية واللجان الريفية المؤيدة لبكين بنفوذ كبير.

وكانت هجمات مماثلة ضد محتجين خلال التظاهرات في خريف 2014 نسبت إلى عصابات إجرامية.

وتشهد هونغ كونغ تظاهرات ضخمة ضد الحكومة المحلية الموالية لبكين مع مواجهات متفرقة وعنيفة ضد المحتجين المتشددين والشرطيين.

انطلقت الحركة احتجاجا على مشروع قانون يجيز للسلطات تسليم مطلوبين للصين، لكن مشروع القانون علق.

واتسعت حركة الاحتجاج لتشمل مطالب أكبر كتطبيق اصلاحات ديموقراطية والاقتراع العام ووضع حد لانتهاك الحريات في هونغ كونغ.

- التهجم على "الشعب الصيني" -

في حين أن العصابات المسلحة كانت تشيع الفوضى في يون لونغ واجهت الشرطة متظاهرين متطرفين في قلب جزيرة هونغ كونغ.

وأطلق شرطيون في وحدة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين هاجموا في وقت سابق مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في هونغ كونغ.

وألقى المتظاهرون البيض وكتبوا شعارات على واجهة المبنى في تحد جديد لسلطة بكين بعد تخريب برلمان هونغ كونغ مطلع الشهر الحالي.

ودان وانغ زيمين مدير مكتب الاتصال الإثنين التهجم على "الشعب الصيني بأكمله".

ونددت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام بالهجوم على مكتب الاتصال وهجمات العصابات الإجرامية مؤكدة أن المدينة برمتها "تحت وقع الصدمة". وأضافت "لا نؤيد بتاتا أعمال العنف هذه".

ودعا وزير خارجية تايوان الإثنين إلى تنظيم انتخابات ديموقراطية "حقيقية" في هونغ كونغ بعد أعمال العنف الأخيرة مما أثار غضب بكين.

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