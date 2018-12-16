تنصيب الدبلوماسية السابقة زورابشفيلي رئيسة في جورجيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 02:29 م

زورابشفيلي تقبل يد بطريرك الكنيسة الجورجية ايليا الثاني خلال حفل تنصيبها في تيلافي الاحد في 16كانون الاول/ديسمبر 2018

تم تنصيب الدبلوماسية سالومي زورابيشفيلي، التي انتُخبت اواخر تشرين الثاني/نوفمبر أول امرأة رئيسة لجورجيا، في احتفال وعدت خلاله بمواصلة توجه هذا البلد القوقازي نحو الغرب.

وقد اقسمت زورابشفيلي المولودة في فرنسا، اليمين في باحة قصر من القرن الثامن عشر كان مقر اقامة الملك إيراكليوس الثاني، ويقع في مدينة تيلافي الصغيرة التي تعود الى القرون الوسطى، في شرق البلاد المنتج للنبيذ.

وقالت في خطاب القسم ان "هدف رئاستي سيكون جعل التطور الديموقراطي لجورجيا وطريقها نحو اوروبا، ثابتا لا رجوع عنه".

واضافت "أرغب في دعم من شريكنا الاستراتيجي، الولايات المتحدة، والاصدقاء الاوروبيين للمساعدة في تحقيق" ذلك.

ورفضت احزاب المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، وحاولت من دون جدوى تنظيم تظاهرات الأحد امام القصر الملكي حيث جرى حفل التنصيب.

وكانت الشرطة أوقفت منذ الصباح قافلة المعارضة التي بلغ طولها بضعة كيلومترات، على طريق يربط بين العاصمة تبيليسي وتيلافي.

وذكر التلفزيون الجورجي روستافي-2، أن صدامات دارت بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحاولون اختراق الطوق الأمني.

وكان عشرات الاف الجورجيين تجمعوا في بداية كانون الأول/ديسمبر في شوارع تبيليسي للاحتجاج على انتخابات يعتبرونها مزورة.

وحصلت زورابشفيلي خلال الانتخابات على دعم حزب "الحلم الجورجي" الذي أسسه بيدزينا إيفانشفيلي، اغنى رجل في جورجيا ويعتبره كثيرون الرئيس الحقيقي للبلاد، حتى لو أنه انسحب رسميا من السياسة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك