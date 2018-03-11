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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 06:15 م 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:15

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا والى جانبه ميشال باشليه التي خلفها، اثناء تنصيبه رئيسا في الكنغرس في 11 آذار/مارس 2018. (afp_tickers)