تنظيم استفتاء جديد قد يكون الحل لانهاء مأزق بريكست (وزيرة بريطانية)

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 11:23 ص

قالت وزيرة العمل البريطانية امبير رود أن تنظيم استفتاء جديد حول بريكست قد يكون الحل لحلحلة الوضع إذا فشل البرلمان في تمرير الاتفاق الذي تطرحه رئيس الوزراء تيريزا ماي للتصويت الشهر المقبل، في موقف يتناقض مع ما تطرحه رئيسة الحكومة.

وقالت الوزيرة التي كانت صوتت مع بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، مساء الاربعاء لقناة اي تي في "لا أرغب في تصويت شعبي أو استفتاء بشكل عام لكن اذا فشل البرلمان تماما في التوصل الى توافق، سيكون ذلك حجة مقبولة (لتنظيم استفتاء جديد)".

واقرت بأن تنظيم استفتاء جديد قد "يغضب العديد من زملائي" في الحزب الحاكم.

ولاقت تصريحات رود ترحيبا من المؤيدين للاتحاد الاوروبي الذين يضغطون من أجل تنظيم تصويت جديد يهدف للعدول عن مشروع بريكست.

وأشاد النائب العمالي المناهض لبريكست اوين سميث بتصريحات وزيرة العمل التي اعتبرها "لحظة هائلة".

وقال "قد تكون أول عضو في الحكومة المحافظة يعبر عن تفضيله تصويتا على خروج كارثي بدون اتفاق، لكنها لن تكون الأخيرة".

وكانت ماي استبعدت مرارا تنظيم مثل هذا الاستفتاء معتبرة أنه سيشكل خيانة للخيار الذي عبر عنه البريطانيون.

وردا على سؤال حول احتمال تنظيم استفتاء ثان، قال المتحدث باسمها باقتضاب "لا".

وتابع أن ماي "تركز على الفوز بالتصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه" مع بروكسل.

وتحاول ماي الحصول على مزيد من التوضيحات والضمانات من بروكسل بخصوص مسألة الحدود الايرلندية الشائكة، خشية أن تتعرض لهزيمة نكراء في التصويت خصوصا مع معارضة عدد من نواب حزبها للاتفاق.

لكن في مواجهة عدم القدرة على ضمان أغلبية لاتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي المبرم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، اضطرت لتأجيل تصويت النواب الذي كان مقررا في 11 كانون الاول/ديسمبر.

وسيتم التصويت في الاسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الثاني/يناير 2019، أي قبل شهرين ونيف من التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019. لكن لا شيء يوحي حاليا بأن النواب سيؤيدون الاتفاق.

وأكدت الحكومة الخميس أنّ النواب سيستأنفون مناقشة الاتفاق في 9 كانون الثاني/يناير، مع تخصيص ثلاثة أيام للمداولات. لكنها لم تحدد يوما للتصويت.

ويتهم حزب العمال المعارض ماي "بإضاعة الوقت" في محاولة لإجبار النواب على دعم الاتفاق بدلا من المخاطرة بمغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي بدون ترتيبات.

من جهتها، اعتبرت الوزيرة أندريا ليدسوم المؤيدة لبريكست أنّ تنظيم استفتاء ثان أمر "غير مقبول" لكنها أكدّت أنها تدرس أيضا ما الذي سيحدث إذا لم يمرر البرلمان اتفاق ماي.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أشارت إلى خيار يتضمن فقط التوصل لاتفاقات في قطاعات الطيران والنقل والسياحة.

لكن المتحدث باسم ماي قال ردا على هذا المقترح "هذا ليس مطروحا".

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