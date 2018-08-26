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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 03:09 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:09

الدمار في المدينة القديمة في الموصل في 9 تموز/يوليو 2018.

دفعت الهزائم التي لحقت بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بالجهاديين الى إعادة هيكلة صفوفهم في محاولة للبقاء في أرض "الخلافة" التي كان أعلنها بعد سيطرته على مناطق شاسعة في البلدين عام 2014.

وبعد أربع سنوات وفقدان التنظيم المدن التي كان يسيطر عليها في العراق وتراجع قدراته في سوريا، أصبح على الجهاديين البحث عن "أسلوب جديد، خصوصا لكسب العناصر بعد فقدانهم لأغلب مقاتليهم"، بحسب ما يقول مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

ويؤكد خبراء ان النظيم قام بتغييرات جوهرية في هيكليته الادارية.

وقلص التنظيم هيكليته التنظيمية التي كانت تضم 35 ولاية الى ست ولايات فيما بات يعبر عن العراق وسوريا بولاية العراق والشام بدلا من "دولة الخلافة" التي أعلنها زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي بعد استيلاء الجهاديين عام 2014 على مساحات شاسعة في هذين البلدين تعتبر بحجم ايطاليا وتضم سبعة ملايين شخص.

فعلى سبيل المثال اختفت تماماً كلمة "ولاية" عن الرقة في سوريا أو الموصل أو كركوك في العراق، من خطاب الجماعة المتطرفة.

وتحدث التنظيم في مجلته الدعائية الاخيرة عن حصيلة الاعمال العسكرية مشيرا الى ست ولايات لا تزال ينشط فيها وهي العراق والشام و شرق آسيا وطاجيكسان وسيناء والصومال.

ومع ذلك ، في عام 2014 - حتى قبل ظهور "الخليفة" أو إعلان "الدولة الإسلامية"، كان التنظيم يفاخر بأنه انتهى من الطريق "الإمبريالي" لعام 1916 الذي رسم حدود الشرق الأوسط وأزالها بالجرافات.

والان أعادت السلطات العراقية نشر قواتها على امتداد الحدود مع سوريا التي كانت معقلاً وممراً لسلاح الجهاديين.

من جانبها، تمكنت قوات تابعة للحكومة السورية وأخرى عربية-كردية مدعومة من قبل التحالف الدولي، من استعادة السيطرة على مناطق حدودية واسعة.

- إعادة احياء التنظيم-

يتابع المسؤول الامني لوكالة فرانس برس أن "هذا التغيير يؤشر على الضعف في تنظيم داعش وفقدانه لكثير من قياداته".

وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن اعتقال أو مقتل قادة التنظيم أو أقارب البغدادي ، مثل إبنه الذي قُتل في تموز/يوليو، بضربة بثلاثة صواريخ روسية موجهة استهدفت مغارة كان يتواجد فيها في سوريا.

كما أُعلن عدة مرات، عن مقتل البغدادي فيما عرضت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 25 مليون دولار لمن يعتقله.

ويرى خبراء أن "التغيير يفسر عدم ثقة القيادات المركزية بأمراء الولايات في العراق وتحديد للصلاحيات التي لديهم لتقتصر على قيادة واحدة في هذا البلد".

مع توالي الهزائم، دعا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال أيام عيد الأضحى، الى مواصلة الجهاد.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في في الجماعات الاسلامية، إن "خطبة البغدادي (تعد) مواساة وتعزية وبكائية وإقرارا بالهزيمة ، ولوم المنافقين على وقوعها وحث للفلول الباقية على المثابرة".

ودعا البغدادي عبر تسجيل صوتي نسب إليه في 22 آب/اغسطس وتداولته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، هو الأول له منذ عام، أنصاره الى "عدم التخلي عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم"، إثر الهزائم الكثيرة التي مني بها التنظيم خلال الفترة الاخيرة.

- "إدارة أزمة"-

حذر المسؤول الامني من "ظهور جماعات تابعة لتلك العصابات بمسميات جديدة ضمن ما يسمى مناطق كركوك وديالى وصلاح الدين والانبار" وجميعها محافظات تقع شمال وغرب بغداد.

وأضاف أن "قيادات داعش تحول اهتمامها عالميا بعد أن خسرت حواضنها في العراق وسوريا في محاولة لايجاد موطىء قدم جديد في الدول الغربية".

وفي هذا الاطار دعا البغدادي للمرة الأولى أتباعه في الغرب إلى شن هجمات في بلدانهم، بالقول إن العملية هناك "في أرضكم تعادل ألف عملية عندنا".

وتطرق البغدادي خلال تسجيله الأخير على مدى 55 دقيقة، الى نداءات سمعت خلال مرحلة تنظيم القاعدة.

وأشار الهاشمي الى ان البغدادي يتطرق الى "تآمر أميركا وإيران الشيعية ويدعو السنة العراقيين ويندد بالحشد الشعبي" .

وقال تور هامينغ الخبير في شؤون الجهاديين في معهد الجامعة الأوروبية لفرانس برس إن " الخطابات الثلاثة الأخيرة للبغدادي تعتبر بمثابة +إدارة أزمة+ ويصب الخطاب الاخير في نفس المنحى".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب