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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 06:24 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:24

عناصر من قوات الأمن الليبية في محيط موقع الاعتداء عند بوابة وادي كعام في 23 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)