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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 06:50 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:50

إطفائيون ومسعفون في موقع الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في 10 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)