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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 03:02 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:02

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرين أحدهما انتحاري والآخر بسيارة مفخخة استهدفا الأربعاء حيّا في كابول سكّانه من الأقلية الشيعية وأسفرا عن سقوط 20 قتيلا و70 جريحاً، بحسب ما أفادت وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم الجهادي. (afp_tickers)