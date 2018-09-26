تنظيم الدولة الإسلامية يتوعد إيران بهجمات أخرى بعد اعتداء الأهواز (متحدث)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نقل عسكري جريح في اعتداء الاهواز في جنوب غرب ايران في 22 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
توعد المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء، في تسجيل صوتي تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، إيران بهجمات أخرى بعد الاعتداء الذي استهدف السبت عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز.
وقال المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر في تسجيل لأكثر من ثلاث دقائق "لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة ولن تكون الأخيرة بإذن الله (...) إن القادم بحول الله وقوته أدهى وأمر".
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق الهجوم الذي اوقع 24 قتيلاً.
وأكد المهاجر في التسجيل الصوتي مجدداً مسؤولية التنظيم عن هجوم الأهواز. واعتبر أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية دفعوا بالقادة الإيرانيين إلى "القاء التهم جزافاً مكابرين عن قول الحقيقة".
ومن النادر أن يخصص المتحدث باسم التنظيم تسجيلاً لتبني هجوم معين.
وعقب الهجوم اتهمت إيران انفصاليين عربا إضافة إلى دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في الاعتداء، وأعلنت وزارة الاستخبارات الثلاثاء أن مجموعة مرتبطة بـ"انفصاليين تكفيريين" نفذت الهجوم.
وكانت مجموعة باسم "المقاومة الوطنية الأحوازية" وهي مجموعة عربية انفصالية، أعلنت أيضاً مسؤوليتها عن الاعتداء.
وهذا ليس الهجوم الأول لتنظيم الدولة الإسلامية في إيران، إذ تبنى أول اعتداء له فيها في 7 حزيران/يونيو 2017 عندما هاجم مسلحون وانتحاريون مجلس الشورى وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني موقعين 17 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب