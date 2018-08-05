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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 05:26 ص 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:26

صورة وزعتها وكالة الانباء السورية لمراسم جنازة جماعية لقتلى سقطوا في هجمات انتحارية على السويداء في 25 تموز/يوليو 2018

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية شابا هو من الرهائن الذين خطفهم الشهر الماضي من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، على ما أفاد مصدر محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان وكالة فرانس برس الأحد.

وقال مدير شبكة "السويداء 24" المحلية للانباء نور رضوان لوكالة فرانس برس إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل الخميس الطالب البالغ من العمر 19 عاما بعدما خطفه مع اكثر من ثلاثين شخصا ينتمون إلى الطائفة الدرزية ومعظمهم من النساء والأطفال خلال هجوم دام شنه في 25 تموز/يوليو على بلدة في السويداء.

وقال المرصد السوري إنه أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم إعدامه منذ الهجوم الذي أوقع 250 قتيلا.

وعرف الشاب عن نفسه باسم مهند ذوقان أبو عمار من قرية الشبكي، في الشريط الذي يتضمن رسالته والذي اطلعت عليه فرانس برس.

وبحسب رضوان، يبلغ الشاب 19 عاما وهو طالب جامعي.

وقال المرصد إن "عملية الإعدام هذه التي تعدّ أوّل عملية إعدام لمخطوفي السويداء، جاءت بعد تعثر المفاوضات بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام حول نقل مقاتلي التنظيم إلى البادية السورية من جنوب غرب درعا، بالإضافة لعملية الإعدامات التي تمت بحق أكثر من 50 من مقاتلي جيش خالد بن الوليد المبايع للتنظيم والمدنيين بريف درعا الجنوبي الغربي".

ودعا الشاب في الفيديو إلى الاستجابة لمطالب تنظيم الدولة الإسلامية "حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري".

ولم ينشر التنظيم الفيديو على حساباته المعروفة على تطبيق تلغرام.

وكان التنظيم اعلن مسؤوليته عن الهجوم من غير أنه يتبن عملية الخطف.

وتزامن هجوم التنظيم على السويداء انطلاقاً من مواقعه في البادية الواقعة على الاطراف الشمالية الشرقي للمحافظة مع شن قوات النظام بدعم روسي هجوماً على آخر جيب تحصن فيه التنظيم في محافظة درعا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب