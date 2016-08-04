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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2016 05:04 ص 04 أغسطس 2016 - آخر تحديث - 05:04

جنود عراقيون في منطقة مخمور التي يسيطر عليها الاكراد، على بعد 60 كلم جنوب الموصل في 17 تموز/يوليو 2016 (afp_tickers)