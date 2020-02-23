هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 05:38 م

أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الأحد مقتل زعيمه بعد أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة مقتله في غارة بطائرة مسيرة أميركية في اليمن بحسب بيان لمركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية.

وأكد التنظيم مقتل قاسم الريمي في بيان نشره الأحد معلنا أن "خالد بن عمر باطرفي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب" كما ذكر "سايت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 شباط/فبراير أن الولايات المتحدة "نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق نار في كانون الأول/ديسمبر في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.

وأوضح "سايت" أن "خالد باطرفي ظهر في عدد من فيديوهات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن دوره، فقد بدا مساعدا للريمي ومتحدثا باسم التنظيم".

وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي ترامب الرئاسة الأميركية في العام 2017.

وتحت قيادة الريمي عزز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفوذه في جنوب وجنوب شرق اليمن مستغلا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين.

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