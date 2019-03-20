هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 01:31 م

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس في 20 آذار/مارس 2019

أعلنت مهمة الامم المتحدة في ليبيا الاربعاء أنها ستنظم من 14 الى 16 نيسان/ابريل "الملتقى الوطني" الليبي الهادف الى وضع "خارطة طريق" لاخراج البلاد من أزمة عميقة.

ومن المقرر ان يحدد "الملتقى الوطني" الذي سيعقد في مدينة غدامس التاريخية (وسط غرب) خصوصا تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال غسان سلامة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي "سندعو (للملتقى) كافة الأطراف السياسية الليبية بلا استثناء".

وأوضح سلامة أن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه "ما بين 120 و150 شخصا" هو نتيجة سلسة طويلة من المشاورات والاجتماعات التحضيرية نظمت في 57 مدينة ليبية.

ومنذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا انقسامات وصراعات على السلطة بين مجموعات مسلحة وقبائل.

وفي المستوى السياسي تتنازع سلطتان حكم البلاد وهما حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة منافسة مقرها شرق ليبيا ومدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.

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