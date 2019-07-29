هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 05:25 ص

العلم الصيني بعد تنكسيه في ساحة تيان أنمين في بكين في 29 تموز/يوليو 2019

نكس العلم الصيني الاثنين في ساحة تيان أنمين حدادا على رئيس الوزراء الأسبق لي بينغ الذي توفي الأسبوع الماضي والمعروف بمسؤوليته عن قمع تظاهرات حزيران/يونيو 1989 في بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه سيتم إحراق جثمان لي في مكان لم يحدد الاثنين.

وكان لي الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 1988 إلى 1998 توفي الإثنين عن تسعين عاما بسبب مرض لم يحدد.

وقام عسكريون في المراسم اليومية لرفع العلم في ساحة تيان أنمين بوسط بكين الإثنين بتنكيس العلم أمام مئات السياح.

وقال رجل يتحدر من مقاطعة شانتشي لوكالة فرانس برس إن لي بينغ "كان رجلا حازما جدا".

وكان لي بينغ أحد المهندسين الرئيسيين للقمع الدموي للتظاهرات الحاشدة المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها ساحة تيان أنمين في العاصمة الصينية، الذي أسفر عن سقوط بين 400 وألف قتيل حسب المصادر.

وبعد أن احتشد طلاب وعمال وغيرهم على مدى أسابيع في ساحة تيان انمين للمطالبة بالتغيير، أعلن لي فرض الأحكام العرفية في 20 أيار/مايو 1989. وبعد أسبوعين وتحديدا ليل الثالث إلى الرابع من حزيران/يونيو أنهى الجيش الاعتصامات في الساحة.

وتم تنكيس الأعلام في قصر الشعب المجاور للساحة والمباني الحكومية والمطارات وسفارات الصين في الخارج.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك