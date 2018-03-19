هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 08:29 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:29

شعار مجموعة توتال في معرض في باريس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

اعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال الفرنسية ان مجموعته ستمضي قدما في مشروع تطوير مشروع ضخم للغاز في ايران، وستتقدم بطلب استثناء في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015، واعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال باتريك بويانيه في مقابلة نشرت الاثنين مع صحيفة "ذا ناشيونال" في ابوظبي "في حال قررت الولايات المتحدة اعادة فرض العقوبات، علينا النظر في النتائج".

واضاف "سنرى اما يقرر دونالد ترامب الابقاء على الاستثناءات وسنمضي قدما في المشروع (او) سنقوم بطلب استثناء من السلطات الاميركية".

ووقعت المجموعة الفرنسية الاحد اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حصلت بموجبه على حصص في امتيازات في حقلين بحريين للنفط والغاز، بقيمة اجمالية تصل الى 1,5 مليار دولار.

وفي تموز/يوليو 2017 وقعت شركة توتال الفرنسية التي كانت على راس كونسورسيوم دولي عقدا في مجال الغاز بلغت قيمته 4,8 مليارات دولار رغم ضغوطات واشنطن.

واصبحت توتال بذلك اول شركة غربية كبيرة تعمل في مجال النفط والغاز تعود الى ايران منذ رفع العقوبات الدولية عن هذا البلد في كانون الثاني/يناير 2016.

ويهدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق الدولي الموقع مع ايران بشأن ملفها النووي عام 2015، الا في حال "تحسينه" بحلول 12 من ايار/مايو المقبل.

وأشار بويانيه انه في حال قرر ترامب الابقاء على الاستثناءات "سنمضي قدما في المشروع".

ولكنه أوضح انه في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق، فأن المجموعة ستقول ان المشروع "تم منحه قبل هذا القرر في فترة زمنية كان بالامكان توقيعه فيها"، ما سيسمح لها بالاستفادة من بند يسمح بالابقاء على اتفاقية الغاز.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب