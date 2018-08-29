توتر قرب روما حول مركز لايواء مهاجرين
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طفل يثبت يافطة ترحيب بمهاجرين اريتريين في روكا دي بابا وسط تظاهر مجموعتين واحدة مؤيدة لاستقبال المهاجرين واخرى مناهضة في 29 آب/اغسطس 2018.(afp_tickers)
نظمت تظاهرتان واحدة لمناهضي الفاشية وثانية لليمين المتطرف بعد ظهر الاربعاء في روكا دي بابا قرب روما وذلك امام مركز تم ايواء مهاجرين فيه بعد ان نقلتهم سفينة لحرس السواحل الايطاليين.
واقامت قوات مكافحة الشغب حاجزا بين المجموعتين المكونتين من بضع عشرات لكل منهما واللتين تبادل افرادهما الشتائم.
وبقي مئة مهاجر اريتري عالقين لعشرة ايام في سفينة حرس السواحل وتم انزالهم السبت في مرفا كاتاني قبل ايوائهم مساء الثلاثاء في روكا دي بابا في مركز تديره الكنيسة الايطالية.
وقالت الكنيسة في بيان "في غضون بضعة ايام سيتم نقل مئة مهاجر اريتري وصلوا مساء الثلاثاء الى روكا دي بابا (...) الى ابرشيات ايطالية عرضت تلقائيا استقبالهم".
واوضح المسؤول الكنسي مانويلا دي ماركو "انهم متعبون لكنهم بصحة جيدة وفرحون بوصولهم الى هنا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب