محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 10:58 ص 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:58

مساعدة رئيس بلدية سالونيكي ياني بوتاري (وسط) بعدما هاجمه أشخاص يعتقد أنهم من اليمين المتشدد خلال تجمع في سالونيكي بتاريخ 19 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)