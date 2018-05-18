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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 05:03 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:03

محتجون يرفعون شعارات اثناء تظاهرة في بئر علي بن خليفة بالوسط الشرقي التونسي في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2017 للمطالبة ب "الحقيقة" بشأن غرق ثمانية من المهاجرين من البلدة في حادث تصادم مع سفينة للجيش التونسي (afp_tickers)