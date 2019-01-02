توجيه الاتهام لألماني وتوقيفه بعد صدمه مهاجرين بسيارته

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 12:48 م

طوق أمني في محيط أحد شوارع بلدة بوتروب في 1 كانون الثاني/يناير 2019 بعد قيام رجل بصدم سيارته بمجموعة من المهاجرين

أعلنت الشرطة الأربعاء أن ألمانيّا في الخمسين من العمر أوقف بتهمة صدم أجانب بسيارته ليلة راس السنة قد وجهت له رسميا تهمة محاولة القتل.

وأصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلان في الهجوم الذي قالت الشرطة إنه "متعمد ودوافعه عدائية السائق للأجانب".

والألماني متهم بالاندفاع بسيارته بسرعة باتجاه مجموعة من المحتفلين في بوتروب وإيسن، المدينتان في غرب ألمانيا. وتم توقيفه في الليلة نفسها.

وصدمت السيارة العديد من الأشخاص في بوتروب مما أدى إلى جرح طفل أفغاني في الرابعة من العمر ووالدته البالغة 29 عاما، وكذلك فتاة سورية في العاشرة من العمر، وفقا لبيان الشرطة.

وأصيبت أيضا امرأة سورية تبلغ 46 عاما بجروح بالغة في الحادثة. وخرجت من حالة الخطر بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقال وزير داخلية المقاطعة هربرت رويل إن المتهم "كانت لديه نية واضحة لقتل أجانب".

والرجل ليس من أصحاب السوابق.

ووفقا لصحيفة "شبيغل أونلاين" فقد خضع لعلاج من الفصام في السابق.

وذكرت تقارير أن الرجل العاطل عن العمل قال للشرطة إن "العدد الكبير للأجانب مشكلة بالنسبة لألمانيا ويريد حلها".

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