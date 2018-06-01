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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 08:10 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 08:10

صورة من الارشيف ملتقطة في 8 شباط/فبراير 2018 يظهر فيها المتهم بالضلوع في هجمات باريس سفيان عياري (يمين) يحيط به رجال الشرطة

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة توجيه الاتهام الى الجهادي التونسي سفيان عياري في إطار التحقيق في اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل علما أنه شريك صلاح عبد السلام ومتهم في إطار اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

أوقف عياري في 18 آذار/مارس 2016 في بروكسل مع عبد السلام ووجهت اليه الخميس تهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" وفق ما أفادت النيابة في بيان.

وعياري البالغ من العمر 24 عاما مسجون في بلجيكا وأدين في نيسان/ابريل مع عبد السلام وحكم عليهما بالسجن 20 عاماً لمشاركتهما في اطلاق النار على الشرطة في 15 آذار/مارس 2016 في بروكسل.

أصيب اربعة رجال شرطة في الاشتباك الذي جرى بعد مداهمة عدة مخابئ للجهاديين الذين ارتكب عدد منهم بعدها بأيام اعتداءات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصا وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية مثلما تبنى اعتداءات باريس.

ويشتبه المحققون في مشاركة عياري الذي قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في التخطيط للاعتداء على مطار امستردام-شيبول. هذا الاعتداء كانت تعد له الخلية المنفذة لهجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا.

وقالت الصحافة البلجيكية أن توجيه التهمة الى عياري يمهد لاتهام عبد السلام في القضية نفسها.

وقالت النيابة ان عياري هو المتهم التاسع في اعتداءي 22 آذار/مارس. ومن بين المتهمين الآخرين ستة في الحجز الاحترازي بينهم محمد عبريني وأسامة كريم الموقوفين منذ نيسان/ابريل 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب