هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 01:12 م

الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا اثناء مثوله أمام المحكمة في 16 آذار/مارس 2019.

مثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، السبت أمام محكمة بالمدينة وجهتا اليه تهمة القتل في حين بدأ ابناء الطائفة المسلمة المصدومة حفر قبور الضحايا الـ49.

واستمع مدرّب اللياقة البدنيّة السابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجّهة إليه. وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.

وأشار تارنت باصابعه بعلامة "تمام" بشكل مقلوب وهي إشارة تستخدمها جماعات المتطرفين البيض حول العالم.

وخارج مقر المحكمة، يكافح سكان كرايست تشيرش للتعامل مع التاثيرات الناجمة عما يعتقد انه أسوأ عمل إرهابي يستهدف المسلمين في الغرب.

وعلى مقربة منهم، كانت حفارات تحضر مساحة واسعة من الارض تكفي لدفن جثث الضحايا، رغم ان الشرطة لم تسلم الأهالي الجثامين بعد.

وفي مستشفى المنطقة، يعمل الاطباء على مدار الساعة لمعالجة جروح 39 شخصا مصابين بطلقات نارية وجروح أخرى طفيفة.

وتتضمن قائمة الجرحى طفل عمره عامين وطفلة عمرها أربعة اعوام في حالة حرجة.

وأثار الاعتداء على مسجدي لينوود والنور حزنا وصدمة غير مسبوقتين في هذا البلد المسالم، الذي يتباهي بالترحيب بالمهاجرين الفارين من العنف والاضطهاد.

والسبت، توافد أشخاص من كافة القطاعات في نيوزيلندا إلى الحواجز التي أقامتها الشرطة في محيط مسجد النور، حيث سقط اكبر عدد من الضحايا، للتعبير عن احترامهم وإظهار تضامنهم مع الطائفة المسلمة البالغ عددها نحو 50 ألف شخص وتشكل نحو 1 بالمئة من سكان الجزيرة.

ورافقت باقات الزهور رسائل مكتوبة تعبر عن الحزن وعدم التصديق من سكان مدينة وصفها سائق محلي بأنها "مدينة الحزن".

وجاء في أحدى الرسائل الموضوعة وسط الزهور "آسف انكم لم تكونوا آمنين هنا. قلوبنا حزينة لخسارتكم".

ومع إزالة الشرطة الطوق الأمني مساء السبت، انضم المارة بشكل عفوي للشرطيين في إزالة كميات الزهور قرب المسجد.

بدوره، أعلن الإمام الذي كان يؤم المصلّين في مسجد لينوود لحظة اطلاق المسلّح النار على من كانوا بداخله الجمعة، أنّ هذا الاعتداء لن يغيّر من الحب الذي يكنّه المسلمون لنيوزيلندا.

وقال إبراهيم عبد الحليم "لقد كان يوما سيئا للغاية، ليس لنا وحدنا، لكل نيوزيلندا"، لكنّه تابع "ما زلنا نحبّ هذا البلد"، واعدًا بأنّ المتطرّفين "لن يقوضوا أبدًا ثقتنا".

وفي ارجاء الجزيرة الهادئة، تفاعل المواطنين مع دعوات التضامن العابرة للديانات، إذا تم جمع ملايين الدولارات، والتبرع بالطعام الحلال بل وحتى تطوع البعض بمرافقة المسلمين الخائفين الآن من السير بمفردهم في الشوارع.

- "أنا معكم" -

ووصلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن السبت مرتدية غطاء للرأس أسود اللون إلى المدينة حيث التقت الناجين وذوي الضحايا.

وقالت إن الضحايا يتحدرون من ارجاء العالم الإسلامي، مشيرة إلى أن تركيا وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا قدمت مساعدات قنصلية.

وقتل مواطن سعودي واربعة مواطنين أردنيين في الاعتداء، فيما فقد اثر خمسة مواطنين باكستانيين.

وقالت ساهرة أحمد وهي نيوزيلندية من أصل صومالي إنها تأثرت بزيارة رئيسة الوزراء.

وقالت أحمد لوكالة فرانس برس "إنها تعني الكثير ... إنها إشارة لتقول أنا معكم".

وتحاول الشرطة الآن جمع شهادات وتفاصيل عن ملابسات الحادث للإجابة عن التساؤل المهم وهو لماذا وكيف حدث ذلك.

وترغب السلطات في معرفة كيف لم تتمكن اجهزة الاستخبارات من مراقبة القاتل رغم نشره أراء متطرفة.

وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحافي في ولنغتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش إن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017".

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر.

وأضافت "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني الى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على" هذا التغيير.

وتابعت أرديرن "يمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير".

ونشر منفذ الهجوم "بياناً" عنصرياً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم. وبدا أنه استوحى نظريات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إن "الشعوب الأوروبية" تُستبدل بمهاجرين غير أوروبيين.

ونقل المهاجم مباشرةً على الإنترنت مقاطع من الاعتداء، حيث أمكن رؤيته يتنقّل من ضحية إلى أخرى، مطلقاً النار على جرحى حاولوا الهرب.

- "شجاعة مطلقة" -

وبعد 36 دقيقة من تلقيها أول مكالمة طوارئ، كان ترانت في قبضة الشرطة.

وأشاد مفوض الشرطة مايك بوش بـ"الشجاعة المطلقة" لرجال الشرطة والمواطنين "الذين وضعوا أنفسهم في خطر" لايقاف منفذ الهجوم.

ووجّهت الشرطة تهمة التحريض الى شاب يبلغ من العمر 18 عاما في حين ما يزال اثنان قيد الاحتجاز.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها زارت بلدة غرافتون في شمال سيدني حيث نشأ ترانت، وتحدثوا مع افراد من اسرته كجزء من التحقيقات.

وأثار الاعتداء تساؤلات بشأن مدى جدية تعامل الحكومات الغربية مع اليمين المتطرف.

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