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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 08:44 م 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:44

خريطة للندن تحدد الموقع الذي صدمت فيه سيارة الحواجز الأمنية الثلاثاء خارج البرلمان في 14 آب/اغسطس 2018

أعلنت الشرطة البريطانية أن الشاب الذي دهس أشخاصاً بسيارته قرب مقرّ البرلمان في لندن الثلاثاء متسبّباً بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وُجّهت إليه السبت تهمة "محاولة القتل".

وقالت الشرطة إن صالح خاطر (29 عاماً)، وهو بريطاني من أصل سوداني يقيم في برمنغهام (وسط) قاد الثلاثاء سيارته فوق رصيف ودهس شرطيين وأشخاصا كانوا على دراجات هوائية خارج مقر البرلمان، سيمثُل الاثنين أمام محكمة وستمنستر في لندن.

وأضافت في بيان إن "توجيه الاتهام يأتي بعدما دهس خاطر بسيارته مجموعة من المارة كانوا واقفين خارج البرلمان".

ولفت البيان إلى أنه "نظراً الى المنهجية التي اتّبعت والمكان الذي اختير والخيار المفترض لاستهداف مدنيين وشرطيين فإن الشرطة تتعامل مع هذه القضية بصفتها متعلقة بالإرهاب".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن خاطر وصل الى بريطانيا في 2010 بصفة لاجئ بعدما أقام فترة من الزمن في ليبيا، وقد تابع دراسته في برمنغهام وحصل على الجنسية البريطانية، كما حصل على رخطة من "سلطة قطاع الأمن" وعمل حارساً أمنيا في نوتنغهام.

وما ارتكبه خاطر يشبه الى حد بعيد الاعتداء الذي وقع في آذار/مارس 2017 عندما دهس رجل مارّة على جسر وستمنستر قبل أن تصطدم سيارته بالحواجز خارج البرلمان ليترجل منها ويهرع إلى الداخل.

وطعن منفذ الاعتداء آنذاك، وهو بريطاني اعتنق الاسلام يدعى خالد مسعود، شرطياً كان يحرس البرلمان قبل أن يطلق عناصر الأمن النار عليه ويردونه قتيلا. وأسفر اعتداء وستمنستر عن مقتل خمسة أشخاص إضافة إلى المهاجم، وسقوط عشرات الجرحى وقد تبنّاه في حينه تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب