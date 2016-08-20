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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2016 06:46 م 20 أغسطس 2016 - آخر تحديث - 18:46

كنيس يهودي في ستراسبورغ في 5 نيسان/ابريل 2006 (afp_tickers)