توجيه تهمة محاولة القتل لشخص طعن يهوديا الجمعة في ستراسبورغ
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كنيس يهودي في ستراسبورغ في 5 نيسان/ابريل 2006(afp_tickers)
افاد مصدر قضائي فرنسي السبت ان تهمة محاولة القتل وجهت الى الجاني الذي طعن بسكين الجمعة يهوديا كان يعتمر قلنسوة في ستراسبورغ شرق فرنسا.
وقالت النيابة العامة انها فتحت تحقيقا قضائيا في "محاولة قتل شخص بسبب انتمائه الحقيقي او المفترض الى ديانة او عرق".
وعلم ان الجاني سبق ان دين لارتكابه اعمالا مماثلة عام 2010 كما انه يخضع لعلاج نفسي.
وتابعت النيابة ان "الرجل يبلغ ال45 من العمر وقد وجه اليه الاتهام قاضي التحقيق واودع السجن هذا المساء".
ووقع الاعتداء قبل ظهر الجمعة في احد شوارع الحي اليهودي لمدينة ستراسبورغ. واصيبت الضحية بطعنة سكين بينما كان الجاني يصرخ "الله اكبر".
وقام الضحية الستيني بسحب السكين من بطنه ولجأ الى حانة مجاورة طالبا النجدة.
وخلال التحقيق معه امام القاضي "اعترف الجاني بانه هاجم شخصا ينتمي الى الديانة اليهودية" بحسب ما اضافت النيابة العامة، التي اوضحت ايضا ان هذا "الرجل ارتكب اعتداءات مماثلة في الثلاثين من نيسان/ابريل 2010 واعتبر غير مسؤول عن اعماله بسبب معاناته من اضطرابات عقلية استدعت ادخاله المستشفى".
وتزامن هذا الاعتداء مع تصاعد الخوف من اعتداءات جهادية جديدة في فرنسا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب