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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 12:48 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:48

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (يسار) ورئيس وزراء إيرلندا ليو فارداكار في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018

دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الخميس رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى بدء العمل الجدي على مقترح جديد لاتفاق بريكست بعد انتهاء مؤتمر حزبها المحافظ.

وقال توسك "كنت أنا نفسي رئيس حزب لخمس عشرة سنة وأعرف كيف تجري الأمور داخل الأحزاب ولكن الآن بعد انتهاء مؤتمر حزب المحافظين، علينا أن نعود إلى العمل".

وكان توسك يتحدث إلى جانب رئيس وزراء إيرلندا ليو فارداكار الذي شدد على الحاجة إلى مفاوضات كثيفة قبل قمة 18 تشرين الأول/أكتوبر الأوروبية.

وقال توسك بلهجة صارمة إن "قول الحقيقة، حتى وإن كانت صعبة ومزعجة، هو أحسن السبل لإبداء الاحترام للشركاء. الحجج المشحونة بالعاطفة التي تتحدث عن الكرامة تبدو جذابة، لكنها لا تسهل التوصل إلى اتفاق".

وتابع أن "الملاحظات غير المقبولة التي توتر الأجواء لا طائل منها غير إضاعة مزيد من الوقت. ما نحتاج اليه هو تحقيق أكبر قدر من التقدم بحلول اجتماع المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر".

ودعا مكتب توسك ماي إلى إلقاء كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في 17 تشرين الأول/أكتوبر عشية القمة التي وصفها بانها "لحظة الحقيقة" بالنسبة لمفاوضات بريكست.

وفي حال قبلت ماي الدعوة سيكون لديها فرصة لاقناع نظرائها بأنه يمكن تحقيق اختراق في المفاوضات وفي التوصل إلى اتفاق قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية آذار/مارس.

وتوقع دبلوماسيون أن يجري القادة مناقشات خلال الليل في بروكسل ويوافقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. لكن آخرين توقعوا أنه سيتم الانتظار حتى عقد قمة استثنائية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كلا الحالين يتعين حل مشكلة الحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا في وقت ترفض بروكسل اقامة حدود فعلية بينهما.

وقال فارداكار "أتطلع للتوصل الى اتفاق بحلول تشرين الثاني/نوفمبر إذا كان ذلك ممكناً. أعتقد أنه من مصلحة إيرلندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ولهذا علينا أن ننهمك في العمل".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب