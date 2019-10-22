هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 08:29 م

أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، في دعوة سارعت باريس إلى الرد عليها بإعلان استعدادها للموافقة على إرجاء "تقني" مدّته "بضعة أيام".

وقال توسك في تغريدة على تويتر "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وسارعت فرنسا إلى إبداء استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام" يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، ولكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق"

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي مو مونشالين أمام مجلس الشيوخ "في نهاية الأسبوع سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد تقني بحت لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية".

وأضافت "خارج هذا المنظور، ليس هناك أي جال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق".

وأتت تغريدة توسك بعيد موافقة النواب البريطانيين مبدئياً على قانون تطبيق اتفاق بريكست ورفضهم بالمقابل خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامية للإسراع في إقرار الاتفاق نفسه، ما فتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويصرّ جونسون على انه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى ما بعد المهلة النهائية المحددة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويقول انه لن "يفاوض" بروكسل للقيام بذلك.

لكن بعد فشله السبت في تأمين الدعم في مجلس العموم للاتفاق الذي توصل اليه مع الأوروبيين، كان مجبرا بحكم القانون البريطاني على ارسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 كانون الثاني/يناير عام 2020، بينما يعمل النواب على تشريعات بريكست.

وعقب تصويت مجلس العموم أعلن جونسون تعليق عملية محاولة المصادقة على النص الذي أبرمه مع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في طلب بريطانيا تأجيل الخروج الى ما بعد 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وحقق جونسون فوزا كبيرا عندما صوت مجلس العموم بغالبية 329 صوتا مقابل 299 للموافقة بشكل أساسي على مشروع قانون تطبيق بريكست.

ولكن بعد دقائق فقط، رفض النواب بغالبية 322 صوتا مقابل 308 اقتراحا للجدول الزمني يطلب تطبيق القانون خلال ثلاثة أيام للسماح بمغادرة بريطانيا في نهاية الشهر الحالي.

وقد تعهد جونسون الالتزام بموعد 31 تشرين الاول/أكتوبر مؤكدا ان بريطانيا ستكثف الاستعدادات في حالة خروج غير منظم.

والسبت، أجبر النواب جونسون على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست بعد رفضهم الموافقة على الاتفاق.

وكان من شأن التصديق على مشروع القانون قبل 31 تشرين الاول/أكتوبر أن يسمح له بتجنب هذا التأخير المنصوص عليه قانونا.

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