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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 08:24 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:24

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله في 22 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)