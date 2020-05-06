هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 12:28 م

سيدة تدخل إلى مكتب العمل في لوس انجليس، بولاية كاليفورنيا، في 4 أيار/مايو 2020

خلف وباء كوفيد-19 أثرا كبيرا على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل ذروة تاريخية بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي للحصول على تعويض البطالة منذ بداية الأزمة.

قد يناهز معدل البطالة لشهر نيسان/إبريل، الذي سيتم نشره الجمعة 20 بالمئة، اي ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

والاربعاء، عكس نشر تقرير عن الوظائف في القطاع الخاص صورة عن حجم الاضرار. اذ باتت 20 مليونا و236 الف وظيفة في مهب الريح بحسب الدراسة الشهرية لمعهد "ايه دبي بي" للابحاث.

وتكمن خطورة هذه الارقام في انها لا تعكس سوى الايام ال12 الاولى من الشهر الفائت، وفق ما لاحظ المعهد في بيان.

وطاولت هذه الخسارة الكبرى في نيسان/أبريل كل فئات الشركات.

وبذلك، خسرت الشركات الصغيرة (أقل من خمسين موظفا) نحو ستة ملايين وظيفة فيما خسرت الشركات المتوسطة 5,26 ملايين وظيفة والشركات الكبرى (أكثر من 500 موظف) 8,96 ملايين وظيفة.

وقال آهو يلديرماز المدير المشارك لمركز "ايه دبي بي" للابحاث في بيان إن "خسارة الوظائف بهذا الحجم امر غير مسبوق".

واضاف أن "العدد الاجمالي للوظائف الملغاة خلال شهر نيسان/ابريل فقط تجاوز ضعف العدد الاجمالي للوظائف التي تمت خسارتها خلال الانكماش الكبير".

- الثمن الاكبر -

والثمن الاكبر دفعه قطاع الخدمات مع إلغاء أكثر من 16 مليون وظيفة.

وتشمل نصف الوظائف الملغاة قطاعي الترفيه والفنادق.

وخسرت الشركات التي تصنع سلعا 4,2 ملايين وظيفة أكثر من نصفها في قطاع البناء ونحو 1,7 مليون في شركات التصنيع، بحسب التقرير.

وتعتبر معطيات المركز المذكور معيارا يستند إليه التقرير عن الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الجمعة.

وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة. وبالمقارنة فقد 8,6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية.

وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم.

إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاما إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري.

وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد لوكالة فرانس برس أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة".

وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ آذار/مارس، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من نيسان/أبريل، 20 مليون طلب جديد.

لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظرا لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.

وبينما انخفض معدل البطالة في شباط/فبراير إلى 3،5 بالمئة في أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، فقد ارتفع في آذار/مارس إلى 4,4 بالمئة مع فقدان 701 ألف شخص عملهم.

-هبوط أسرع من المتوقع-

ويساور الاقتصاديون القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد اجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن اغلقت المدارس أبوابها.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.

وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا".

وقد يؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو.

وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالأمان اللازم لارتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر تموز/ يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد".

وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة".

وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 71 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وإصابة اكثر من 1,2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

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