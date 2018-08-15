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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 02:02 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:02

قوات أمن أفغانية في دورية في مدينة غزنة في 14 آب/أغسطس 2018

يبدو أن القوات الأفغانية أبعدت أخيراً عناصر طالبان الذين هاجموا قبل حوالى أسبوع مدينة غزنة حيث عادت الحركة إلى الشوارع مع استمرار المخاوف الشديدة من اندلاع معارك جديدة.

وجابت دوريات قوات الأمن الشوارع التي خلت من المسلحين. وبدأ تجار بإصلاح الأضرار في متاجرهم وتنظيفها، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

لكن المراسل لمح عناصر من طالبان في قرية واحدة على الأقل خارج المدينة، وأبلِغ سكان أيضا بوجودهم في أماكن أخرى قريبة، ما يثير المخاوف من تجدد المعارك.

وكان هجوم طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية التي تبعد ساعتين عن كابول، بدأ مساء الخميس. وواجه الجيش الأفغاني المدعوم من قوات جوية أميركية، صعوبة في صده استمرت أياما.

وتؤكد السلطات أن المدينة لم تسقط وأن عمليات محدودة فقط لا تزال قائمة. ولم تعرف الأربعاء المراحل التي بلغتها العمليات.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أن "الجيش الوطني الأفغاني يطمئن شعب غزنة أن العدو لن تكون لديه فرصة زعزعة حياة الناس" مضيفة أن عشرات المتمردين قُتلوا في غارات جويّة وعمليات بريّة.

ووصف الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم بأنه "جرم لا يُغتفر" مشيرا إلى أنه أمر السلطات بتزويد المدينة بالماء والغذاء بشكل طارئ.

وأضاف غني الذي واجه انتقادات في الأيام الأخيرة لصمته النسبي حيال المعركة، "يمكنكم أن تكونوا واثقين بأن وجع غزنة هو وجع كل الأفغانيين، خصوصا وجعي".

ويشكل هجوم غزنة، كبرى مدن الولاية التي تحمل الإسم نفسه، أكبر هجوم لطالبان منذ وقف غير مسبوق لإطلاق النار ثلاثة أيام في حزيران/يونيو.

ويتعرض المتمردون للضغوط منذ أشهر لحملهم على الموافقة على بدء مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية، ويعتبر المحللون أن هذه الهجمات تهدف الى وضعهم في موقع قوي لدى بدئها.

وفي هذا السياق، رأى الجنرال المتقاعد والمحلل عتيق الله امرخيل أن العملية كانت ناجحة بالنسبة إلى المتمردين. وقال "ربما الحكومة كانت قادرة على استعادة المدينة لكن ثقة الناس بها ضعُفت".

واضاف "اليوم، حتى في كابول، يمكن أن يخشى الناس اعتداء مفاجئا لطالبان على المدينة".

- طعام وشاي لطالبان -

نددت الأمم المتحدة بـ "المعاناة الشديدة" للمدنيين الذين تحاصرهم المعارك.

وقال المندوب الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماماتو في بيان الأربعاء إن "بعض المعلومات يفيد أن حصيلة الضحايا في غزنة مرتفعة جدا".

وأضاف أن "تقديرات غير مؤكدة تشير إلى سقوط من 110 إلى 150 مدنيا. وتفيد معلومات موثوق بها أن المستشفى العام في غزنة يضيق بالجرحى".

وأعلن وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي الإثنين أن 100 من عناصر الأمن على الأقل قتلوا خلال المعركة، إضافة إلى ما بين 20 إلى 30 مدنياً.

وروى التاجر بشير أحمد الذي لجأ الأربعاء إلى كابول "تفوح رائحة الدم في المدينة". وقال لوكالة فرانس برس إن "الناس خائفون من تجدد المعارك في أي لحظة".

واضطر سكان للجوء بضعة أيام الى المخابئ والتزود بالمؤن.

وقال أحد هؤلاء شكرالله نعيمي إن "مخزوناتنا من المواد الغذائية نفدت في اليوم الثاني من المعارك". وأضاف أن "عناصر طالبان كانوا على مقربة من منزلنا واضطررنا الى الاختباء في الطبقات السفلى".

وروى حسن حفاري وهو أحد السكان المحليين أن "منزلي كان بالقرب من خط الجبهة، مقاتلو طالبان أجبروا الناس على تقديم الطعام والشاي لهم". وأشار إلى أن "المعارك كانت كثيفة. خلال يومين، لم نحصل على ماء ولا على طعام. كان أطفالي يبكون عندما يسمعون (أصوات) الانفجارات والعيارات النارية من بنادق طالبان من الجهة الأخرى من الجدار".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب