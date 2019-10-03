هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 09:23 م

جانب من مستشفى تحت الارض بات خارج الخدمة في محافظة ادلب السورية في 5 ايار/مايو 2019

استهدف قصف مدفعي الخميس مركزا طبيا في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا ما أدى إلى توقفه عن العمل وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بحسب منظمة بريطانية غير حكومية.

وذكرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" أن نيرانا مدفعية استهدفت الجناح الجنوبي لمرفق صحي تُقدّم له الدعم في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.

وقالت إن بين الجرحى طبيبا، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن القصف.

من جهته أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إلى أنّ قوات النظام السوري شنت قصفا مدفعيا على معرة النعمان، من دون أن يُسفر ذلك عن أضرار.

وأوضحت "سيف ذي تشيلدرن" في بيان أن "المركز الصحي في معرة النعمان كان يؤمن خدمات لـ300 ألف شخص يعيشون في المنطقة، مع نحو 200 زائر يوميا، ويقدّم مساعدة يحتاج إليها بشدة مئات الأطفال وعائلاتهم".

وأشار البيان إلى أنّ البنية التحتية باتت خارج الخدمة حاليا، في وقت لم يتضح بعد حجم الأضرار.

وقال المتحدث باسم المنظمة أمجد يمين "مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن نزاع طويل ومميت".

وإثر عملية عسكرية بدأتها في نهاية نيسان/أبريل، سيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي الشهر الماضي على بلدات وقرى عدة في شمال حماة وريف إدلب الجنوبي. وبعد أسابيع من قصف عنيف سقط ضحيته مئات المدنيين، يسري في إدلب منذ نهاية آب/أغسطس اتفاق هدنة لا يخلو من الانتهاكات.

وتابع يمين "كانت المنطقة هادئة نسبيا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وكان السكان المهجرون قد بدأوا بالعودة. لكنّ هذا (القصف) يُمكن أن يجعلهم الآن يغادرون مرة أخرى".

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