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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 08:46 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:46

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بتاريخ 26 آب/اغسطس 2018 تظهر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اثناء لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (afp_tickers)