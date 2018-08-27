توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي بين سوريا وإيران
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صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بتاريخ 26 آب/اغسطس 2018 تظهر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اثناء لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق(afp_tickers)
وقع وزيرا دفاع سوريا وإيران اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه".
وأضاف أن "الجمهورية العربية السورية تتخطى الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة إعادة البناء".
ويقوم حاتمي بزيارة تستمر يومين إلى دمشق حيث أجرى "مفاوضات مفصلة" مع نظيره السوري علي عبد الله أيوب والرئيس بشار الأسد، بحسب "تسنيم".
وأضاف حاتمي أن اتفاقية التعاون العسكري والدفاعي تسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سوريا.
وقدمت طهران دعما سياسيا وماليا وعسكريا لم ينقطع للأسد خلال الحرب المستمرة في سوريا منذ العام 2011.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب