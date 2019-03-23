هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 11:08 ص

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال استقبال شي إلى فيلا ماداما في روما في 23 آذار/مارس 2019

وقعت الحكومتان الصينية والايطالية السبت مذكرة تفاهم "غير ملزمة" لتأكيد انضمام روما الى مشروع "طرق الحرير الجديدة" الصيني، وذلك رغم قلق واشنطن وبروكسل.

وايطاليا هي أول بلد في مجموعة السبع ينضم الى هذا المشروع العالمي الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية الذي أطلقته بكين في 2013.

وتحت أنظار الرئيس الصيني شي جيبينغ ورئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي، وقع وزير التنمية الاقتصادية الايطالي لويدجي دي مايو ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصيني هي ليفينغ، رسميا الوثيقة.

وبحسب وسائل الاعلام الايطالية يبلغ اجمالي قيمة الاتفاقات ما بين 5 و7 مليارات يورو بل وحتى امكانية أن تصل إلى 20 مليار يورو بحسب صحيفة ايل صولي 24 اوري، ويتوقع توظيف استثمارات صينية محدودة حتى الآن، في مينائي جنوة وتريستي الاستراتيجيين.

وشملت الاتفاقات مجموعة انسالدو لصناعة التوربينات ومجموعة دانيلي التي فازت بعقد بقيمة 1,1 مليار يورو لاقامة مصنع تعدين في اذربجيان.

كما نصت الاتفاقات على فتح السوق الصينية أمام صادرات البرتقال الايطالي وشراكة بين عملاق السياحة الصيني "ستريب" مع مطارات روما، وشركة السكك الحديد ترينايطاليا ومتحف فيراي في موادان (وسط)، وبرامج توأمة وكذلك تعاون بين قنوات التلفزيون العامة ووكالتي الانباء في الصين وايطاليا.

ورغبت بكين في استضافة مباريات كرة قدم من الدرجة الاولى الايطالية لكن قوانين الفيفا تمنع ذلك. وتنوي الجامعة الايطالية نقل أماكن مباريات الفريق الوطني الايطالي ومباريات كاس ايطاليا وتدريب حكام صينيين على التحكيم باستخدام تقنية الفيديو.

في المقابل وازاء تردد عبرت عنه واشنطن وبروكسل ، ولكن أيضا داخل الحكومة الايطالية، لتقارب من جانب واحد بين ايطاليا والصين، تم تعليق نحو عشرين مشروعا آخر كانت موضع مناقشات في الأشهر الاخيرة.

وقال وزير الدولة الايطالي للاقتصاد ميشال جيراسي المدافع المتحمس عن التعاون مع بكين، "مع مذكرة التفاهم هذه نحن واعون تماما أنه مع الفرصة المتوفرة هناك مخاطر أيضا".

ولم تتجاوز صادرات ايطاليا الى الصين 13 مليار يورو في 2018، في حين تصدر المانيا سبعة أضعاف ذلك.

وأكد الرئيس الصيني اثر استقباله الجمعة من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا "ان الجانب الصيني يرغب في مبادلات تجارية وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين".

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