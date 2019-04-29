هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 06:40 ص

أعلنت مصادر متطابقة أن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعدون لهجوم يمكن أن يستهدف قوات الأمن "خلال أجل قصير"، موقوفون صباح الإثنين في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

وبين الموقوفين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة اعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا، كما ذكرت النيابة العامة في باريس.

وافاد مصدر قريب من التحقيق أن الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون لقضايا الحق العام.

وصرح وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير "هناك أربعة أشخاص تم توقيفهم بسبب خطة اعتداء إرهابي بالغ العنف". وأضاف أن "كل المؤشرات التي نملكها قادتنا إلى توقيفهم للقضاء على هذا الخطر".

وبدأت النيابة العامة في باريس التحقيق التمهيدي في الأول من شباط/فبراير وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الادارة العامة للامن الداخلي.

وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم الدولة الإسلامية إلى استهدافها.

ورغم هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، لا تزال فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمر بعدما ضربتها منذ 2015 موجة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصاً.

وفي نهاية آذار/مارس، وُجّه اتهام إلى رجلين يعاني أحدهما من اضطرابات نفسية، بالتحضير لهجوم على مدرسة أو على شرطي، ووضعا قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قاضي مكلف بقضايا مكافحة الإرهابية.

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