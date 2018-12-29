توقيف أربعة أشخاص في هولندا وخامس في ألمانيا يُشتبه بتحضيرهم "عملاً إرهابياً"

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 12:46 م

أوقفت قوّات الأمن الهولنديّة أربعة أشخاص في مرفأ روتردام يُشتبه بتحضيرهم "عملاً إرهابياً"، حسب ما أعلنت الشرطة السبت، في وقت اعتُقل شخص آخر في ألمانيا.

وأوضحت شرطة روتردام أنّ وحدات مكافحة الإرهاب والشرطة أوقفت الأشخاص الأربعة وأجرت عمليّات تفتيش.

وقالت الشرطة في تصريح مقتضب "يُشتبه بأنّهم متورّطون في تحضير عمل إرهابي". وأضافت أنّ "التحقيقات ستستمرّ في الأيام المقبلة، وسيكون التركيز خصوصاً على طبيعة التهديد الإرهابي وحجمه".

ولم تعطِ الشرطة مزيداً من التفاصيل حول مواصفات المشتبه بهم أو الهجوم الإرهابي الذي كانوا يحضّرونه.

ومساءً، أعلنت الشرطة الجنائيّة في مدينة ماينتس الألمانيّة في بيان أنّها اعتقلت بعد ظهر السبت سوريًا يبلغ من العمر 26 عامًا وذلك بناء على طلب لتسلّمه تقدّمت به السُلطات الهولنديّة. وأوضحت السلطات الألمانيّة أنّ هذا الرجل "يُشتبَه بشدّة في أنه شارك في الإعداد لاعتداء في هولندا".

ولا يملك هذا الشخص محلّ إقامة رسميًّا في ألمانيا وهو ليس معروفًا من أجهزة الشرطة المحلّية. وقد فتّش المحقّقون الشقّة التي تمّ القبض عليه داخلها.

وكانت هولندا في منأى نسبيّاً عن خطر الهجمات التي ضربت جيرانها الأوروبيين الأقرب في السنوات الأخيرة، لكنّها شهدت مؤخّرًا بعض التهديدات.

ففي حزيران/يونيو، أوقف شخصان قبيل تنفيذهما هجمات عدّة كانت ستستهدف خصوصاً جسر روتردام الشهير ومكانًا آخر غير محدّد في فرنسا، بحسب المدّعين الهولنديين.

وفي آب/أغسطس، طعن شاب أفغاني يبلغ 19 عاماً يحمل إقامة ألمانية، سائحين أميركيين وأصابهما بجروح وذلك في قلب محطة أمستردام الرئيسية للقطارات، قبل أن يُصاب بنفسه بطلقات نارية.

وفي أيلول/سبتمبر، أوقفت الشرطة الهولندية سبعة رجال يُشتبه بأنهم أرادوا تنفيذ "اعتداء إرهابي ضخم" خلال "حدث كبير" في هولندا بواسطة أحزمة ناسفة وبنادق هجومية من نوع "ايه كاي -47".

وأثناء عمليّات التفتيش التي نُفّذت في منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من المواد المستخدمة بشكل أساسي في صنع القنابل بينها مئة كلغ من الأسمدة التي يمكن استخدامها لتفخيخ السيارات.

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