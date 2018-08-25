هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 02:40 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:40

صورة من الارشيف للمعارض أليكسي نافالني ملتقطة في 16 كانون الثاني/يناير 2018 خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في موسكو.

أوقف المعارض الروسي اليكسي نافالني السبت امام منزله لأسباب غير معروفة، كما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش على تويتر.

وكتبت المتحدثة بعد الظهر على حسابها "أوقف نافالني قبل ساعتين امام منزله. هو في الوقت الراهن في مركز شرطة دانيلوفسكي (في موسكو). لم يقولوا لماذا أوقف. اخذوا هاتفه".

واضافت المتحدثة في مقابلة لاذاعة صدى موسكو "سمحوا له بان يجري اتصالا، اتصل بي وأبلغني بما حصل. بعد هذا الاتصال أخذوا منه هاتفه". واوضحت ان محاميه سيساعدونه.

واكدت يارميش ان هذا التوقيف "متصل على الأرجح" بعزم نافالني على تنظيم تظاهرات في 9 ايلول/سبتمبر احتجاجا على المشروع غير الشعبي لاصلاح نظام التقاعد.

وقبل ساعات من توقيفه، اعلن نافالني على حسابه على تويتر انه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمقرر في الساعة 13،00 بتوقيت موسكو، وبعد نحو ساعة حصل الاعتقال.

ووجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد.

وتم التعبير ايضا عن معارضة لهذا المشروع الذي يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين، عبر عريضة على الانترنت جمعت 2,9 مليون توقيع.

وكثف نافالني في الاشهر الاخيرة التظاهرات لممارسة الضغط على الكرملين الذي اعلن انه غير مؤهل للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 اذار/مارس وفاز بها بوتين.

وفي 15 حزيران/يونيو، اوقف المعارض (42 عاما) لأنه نظم تظاهرة قبل يومين من تنصيب بوتين لولاية رئاسية رابعة، ولأنه لم يمتثل لقوى الأمن.

وأمضى 30 يوما في الاعتقال وأفرج عنه يوم بدء كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب