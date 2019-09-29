هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 12:20 م

الناشط المصري علاء عبد الفتاح خلال حوار مع وكالة فرانس برس في منزله في القاهرة في 17 أيار/مايو 2019

أوقفت السلطات المصرية مجددا الأحد المعارض المعروف علاء عبد الفتاح الذي أطلق سراحه أخيرا ولكنه كان يمضي 12 ساعة يوميا محتجزا في قسم الشرطة، بحسب ما أعلنت أسرته وأفادت مصادر قضائية.

وبعد الظهر تم توقيف محاميه محمد الباقر محمد عبد الفتاح اثناء حضوره التحقيق معه.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، "انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع علاء عبد الفتاح (...) وتقوم الآن بالتحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي تم التحفظ عليه أثناء حضوره التحقيق مع علاء رفقة محامين آخرين، حيث أبلغ بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره في نفس القضية".

ومحمد الباقر محام ومدير مركز عدالة والحريات.

وكان علاء عبد الفتاح من رموز ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وكتبت سيف ،شقيقة علاء، في وقت سابق صباح الاحد أنه تم اختطاف شقيقها من قسم شرطة الدقي حيث كان يمضي كالعادة فترة المراقبة اليومية.

وتقضي هذه المراقبة التي من المقرر ان تستمر 5 سنوات أن يسلم علاء عبد الفتاح نفسه يوميا في السادسة مساء الى قسم الشرطة حيث يظل محتجزا حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وصباح الأحد كانت والدته استاذة الرياضيات في جامعة القاهرة ليلى سويف في انتظاره أمام قسم شرطة الدقي (في غرب القاهرة) حيث يمضي المراقبة وعندما لم يظهر حاولت الدخول إلى القسم ولكنها لم تتمكن ولم تحصل على تفسيرات من رجال الشرطة المتواجدين عند المدخل.

وقال المصدر الأمني إنّه لم يعرف بعد متى سيعرض عبد الفتاح، وهو مبرمج كمبيوتر، على النيابة العامة او ما هي الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي مقابلة مع فرانس برس في حزيران/يونيو، قال علاء عبد الفتاح إنّ رجال الأمن طلبوا منه مرتين عدم الحديث علنا عن فترة المراقبة التي يقضيها في قسم الشرطة وإلا فإنّه سيمضي بقية حياته في السجن.

وكتب عبد الفتاح على تويتر تعليقات على التظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر يومي الجمعة الماضيين.

واندلعت هذه التظاهرات استجابة لدعوة وجهها عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجل اعمال مصري يقيم في اسبانيا.

والقي القبض على قرابة الفي شخص الاسبوع الماضي بعد تظاهرات 20 ايلول/سبتمبر. وبين هؤلاء أساتذة جامعات ومعارضين معروفين، حسب منظمة حقوقية مصرية.

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