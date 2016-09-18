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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2016 11:09 ص 18 سبتمبر 2016 - آخر تحديث - 11:09

انتشار لقوات الامن التركية امام مقر محكمة انقرة في 18 تموز/يوليو 2016 (afp_tickers)