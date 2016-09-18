توقيف تركي هاجم امرأة ترتدي سروالا قصيرا
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انتشار لقوات الامن التركية امام مقر محكمة انقرة في 18 تموز/يوليو 2016(afp_tickers)
احتجزت الشرطة التركية رجلا بتهمة ركل واصابة شابة لارتدائها سروالا قصيرا في حافلة في اسطنبول، بحسب ما افاد الاعلام المحلي الاحد.
واحتجزت الشرطة مشتبها به السبت في حي اسكودار في الجزء الاسيوي من المدينة، بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء دون تحديد تاريخ الواقعة.
وصرخ الرجل "من يرتدين سراويل قصيرة يجب ان يقتلن"، اثناء مهاجمته المرأة التي تعمل ممرضة، وركلها في وجهها.
وقال للشرطة لاحقا ان ملابسها اثارت غضبه.
وقال "السروال القصير الذي كانت ترتديه ليس مناسبا. ولهذا غضبت وتصرفت بهذه الطريقة".
وشخص الرجل الذي يعمل حارسا امنيا في شركة، سابقا بانه يعاني من "الاكتئاب الشديد"، بحسب الوكالة.
واعربت العديد من المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا عن قلقهن المتزايد من حجم العنف ضد النساء حيث تقتل مئات النساء سنويا غالبيتهن على ايدي ازواجهن.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب