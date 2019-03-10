هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 11:38 ص

الناشط سريكجان بيلاش في ألماتي في 21 كانون الثاني/يناير 2019

أوقفت الشرطة الكازاخستانية الأحد في ألماتي ناشطا خاض حملة من أجل كشف مصير أفراد من الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، وأقفلت مكتب منظّمته وصادرت حواسيب، بحسب ما أعلنت حملته لوكالة فرانس برس.

وظهر الناشط سريكجان بيلاش الأحد في تسجيل فيديو للشرطة الكازاخستانية أكد فيه أنه متّهم بالحض على الكراهية، من دون إعطاء تفاصيل محددة.

وقالت زوجته ليلى أديلجان لفرانس برس "لقد أخذوا زوجي صباح الأحد ونقلوه بطائرة إلى أستانا. يبدو الأمر خطيرا"، موضحة أن القضاء حدد كفالة مالية قدرها نحو ثلاثة آلاف يورو لإطلاق سراحه.

وأكد بيلاش في الفيديو أنه موقوف لدى الشرطة في العاصمة أستانا ولم يتم توقيفه من قبل "صينيين أو جواسيس صينيين".

وشاهد مراسل فرانس برس عناصر من قوات الأمن الكازخستانية يغادرون الأحد مكتب "أتا-جورت"، الحركة التي يرأسها بيلاش، حاملين أكياسا بلاستيكية سوداء.

وقال متطوّعون في الحركة أن هذه الأكياس تضم حواسيب وأجهزة تصوير وأقراص صلبة تحوي معلومات "وشهادات عدة" لمعتقلين في شينجيانغ.

ولم تصدر الشرطة الكازاخستانية التي منعت الدخول إلى المقر غير الرسمي أي تعليق.

وكان بيلاش قد عقد عدة مؤتمرات في المقر لتوعية الرأي العام بشأن مصير كازاخستانيين وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ.

وتقطن إقليم شينجيانغ الذي تفوق مساحته 1,6 مليون كلم مربع غالبية مسلمة، وشهد أعمال عنف عرقية واعتداءات دموية وضعت بعدها الشرطة الصينية الإقليم تحت رقابة مشددة.

ويقول خبراء ومنظمات حقوقية إن السلطات الصينية اعتقلت نحو مليون مسلم ووضعتهم في مراكز إعادة التأهيل السياسي.

وتؤكد السلطات الصينية أنها أنشأت هذه المراكز في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، والتطرّف الإسلامي والنزعة الانفصالية في المنطقة.

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