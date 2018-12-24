توقيف خمسة اشخاص في اطار التحقيق في قتل سائحتين في المغرب

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 06:04 م

صورة التقطت في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018 لمكان قريب من بلدة امليل في الاطلس الكبير جنوب المغرب، حيث عثر على جثتي سائحتين اوروبيتين.

اوقفت السلطات المغربية خمسة أشخاص جدد على صلة بجريمة قتل سائحتين غربيتين في جنوب المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول أمني مغربي فرانس برس الاثنين.

وجرت هذه الاعتقالات في مدن مختلفة من المملكة كما أفاد عبد الحق خيام مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، ما يرفع الى 18 عدد الموقوفين اثر الجريمة.

وكان تم توقيف المشتبه بهم الاربعة الرئيسيين في الجريمة التي وصفتها السلطات ب "الارهابية"، بين الاثنين والخميس الماضيين في مراكش (جنوب).

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 16 الى 17 كانون الاول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.

وأوضح المسؤول الأمني ان الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الاطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الراس".

وأكدت السلطات صحة فيديو أظهر المشتبه بهم الاربعة وهم يبايعون تنظيم تنظيم الدولة الاسلامية. وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب نيابة الرباط.

وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنروج.

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