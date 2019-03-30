هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 01:14 م

مؤيد لبريكست يلوح براية انكلترا قرب البرلمان البريطاني في وسط لندن في 29 آذار/مارس 2019.

تم توقيف رجل السبت بسبب قضائه الليل على سطح محطة سانت-بانكراس بلندن وهو يحمل علما انكليزيا، ما أدى الى تعليق حركة قطارات يوروستار، بحسب ما أعلنت شرطة النقل البريطانية.

وقالت الشرطة في تغريدة "تم توقيف رجل عمره 44 عاما صباح اليوم لانتهاكه حرمة ممتلكات وتعطيل سكك حديد، بعد أن أمضى الليل على سطح محطة سانت بانكراس".

وأوضح متحدث باسم شرطة النقل أن الرجل كان يلوح بعلم انكليزي. وبدأ الحادث مع نهاية نهار شهد تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لبريكست بلندن في اليوم الذي كان مقررا أن تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي.

وتم ابلاغ أجهزة الانقاذ الجمعة نحو الساعة 19,00 بوجود رجل في "وضع خطر" في محطة سانت بانكراس"، بحسب ما أفادت شرطة النقل. وتم اعتقاله صباح السبت.

وتم تعطيل حركة قطارات يوروستار لعدة ساعات وألغيت 11 رحلة.

واستؤنفت حركة القطارات صباح السبت.

ونصحت شركة "يوروستار يو كي" مع ذلك "بعدم السفر" صباح السبت وعرضت على المسافرين استبدال تذاكرهم مجانا.

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